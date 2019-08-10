الامارات | السعودية تستضيف نزال بطل العالم للوزن الثقيل ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف نزال بطل العالم للوزن الثقيل ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر المقبل، المواجهة الثأرية بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، في نزال على لقب بطل العالم للوزن الثقيل.
وجاء في تغريدة نشرها في موقع "تويتر"، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل: "نسعد في المملكة باستضافة أعظم نزال على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل للملاكمة في الدرعية التاريخية يوم 7 ديسمبر المقبل.. أهلا بالعالم أجمع في السعودية".
وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ "اشتباك الكثبان"، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك، بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة
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