شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام والقناة الناقلة.. الظهور الأول لـ«تريزيجيه» في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يخوض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، الليلة، حين يصطدم فريقه أستون فيلا، الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب والذي يضم بين صفوفه قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي، بنادي توتنهام، أحد عمالقة الكرة الإنجليزية.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة «بي إن سبورتس 2».
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