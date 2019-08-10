إنتر وبايرن يتوصلان لاتفاق حول «بيريشيتش».. وموافقة اللاعب تحسم الصفقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع نظيره الإيطالي إنتر ميلان للحصول على خدمات اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش.
وأوضحت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن الناديين توصلا لاتفاق بإعارة اللاعب إلى بايرن مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة مقابل 25 مليون يورو.
وتتبقى فقط موافقة اللاعب على الصفقة لإتمامها، حسب الصحيفة الإيطالية، فيما أكدت أن اللاعب لن يسافر إلى فالنسيا للمشاركة مع فريقه في المباراة الودية أمام الخفافيش الإسبانية، في انتظار حسم مصيره.
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