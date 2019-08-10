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طارق حامد يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد طارق حامد، نجم وسط نادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم، لأول مرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب خاض، أمس، مرانًا تأهيليًا، قبل أن ينضم اليوم للتدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الفارس الأبيض لانطلاق مسيرته في دوري أبطال أفريقيا حين يواجه ديكاداها، بطل الصومال، مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

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