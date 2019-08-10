شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد طارق حامد، نجم وسط نادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم، لأول مرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.
وأوضح الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اللاعب خاض، أمس، مرانًا تأهيليًا، قبل أن ينضم اليوم للتدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد الفارس الأبيض لانطلاق مسيرته في دوري أبطال أفريقيا حين يواجه ديكاداها، بطل الصومال، مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق حامد يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.