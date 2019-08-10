شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وإيتوال دو كونجو الكونغولي والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقص نادي بيراميدز، مساء اليوم، شريط أول مشاركة له في تاريخه بالبطولات الإفريقية حين يواجه إيتوال دو كونجو الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، فيما ستتم إذاعة اللقاء على قناة ON Sport.

تأتي مشاركة «بيراميدز» في كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.