شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ومفارقة الدقيقة الـ«19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تألق النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، أمس الجمعة، في افتتاحية مباريات الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام نورويتش سيتي.

ونجح أبناء مدينة البيتيلز في حسم المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدف وحيد، كان لـ«صلاح» نصيب منها بإحرازه هدفًا وصناعة آخر.

Advertisements

وجاء هدف «صلاح» في الدقيقة الـ 19 من المباراة محرزًا ثاني أهداف فريقه وأول هدف يسجله ليفربول في الموسم الجديد بأقدام أحد لاعبيه، بعدما تكفل مدافع نورويتش، جرانت هانلي بإحراز هدف الريدز الأول في مرمى فريقه.

ويبدو أن بين «صلاح» والدقيقة 19 سرًا ما، إذ شهدت الدقيقة نفسها افتتاح النجم المصري لأهدافه في البطولة الإنجليزية الموسم الماضي في أولى مباريات الريدز بالبريميرليج أمام وستهام.

وحملت مباراة وستهام عوامل مشتركة أخرى مع مباراة الأمس، إذ انتهت أيضًا بفوز ليفربول برباعية، كما كان «صلاح» صاحب الهدف الأول بأقدام لاعبي أصحاب الرداء الأحمر.