شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ونورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على التقييم الأعلى في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونجح «صلاح» في إحراز هدف وصناعة آخر في فوز فريقه برباعية مقابل هدف واحد، ليحصد الريدز أول ثلاث نقاط في مسيرتهم نحو لقب البريميرليج.

وقام موقع «ليفربول إيكو» بإعطاء تقييم 9/10 لمحمد صلاح، وهو الأعلى بين جميع لاعبي فريقه بالمباراة، متفوقًا على أقرب منافسيه روبيرتو فيرمينو، الذي حصل على 8/10.

وفسّر الموقع البريطاني تقييمه لـ«الملك المصري» قائلًا: «حصل على دور لويس سواريز في إرهاب نورويتش، إنهاء رائع لهدف ليفربول الثاني وعرضية أتى منها الهدف الثالث وصنع خطورة طوال أوقات المباراة».