شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ونورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على التقييم الأعلى في مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح «صلاح» في إحراز هدف وصناعة آخر في فوز فريقه برباعية مقابل هدف واحد، ليحصد الريدز أول ثلاث نقاط في مسيرتهم نحو لقب البريميرليج.
وقام موقع «ليفربول إيكو» بإعطاء تقييم 9/10 لمحمد صلاح، وهو الأعلى بين جميع لاعبي فريقه بالمباراة، متفوقًا على أقرب منافسيه روبيرتو فيرمينو، الذي حصل على 8/10.
وفسّر الموقع البريطاني تقييمه لـ«الملك المصري» قائلًا: «حصل على دور لويس سواريز في إرهاب نورويتش، إنهاء رائع لهدف ليفربول الثاني وعرضية أتى منها الهدف الثالث وصنع خطورة طوال أوقات المباراة».
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