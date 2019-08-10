شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة «إيكاردي» تضغط على نابولي لتقديم عرض لزوجها واللاعب يفضل يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في حلقة جديدة من مسلسل رحيل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف إنتر ميلان، تحاول زوجته ووكيلته واندا نارا الضغط على مسؤولي نابولي لتقديم عرض رسمي للاعب.

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وأوضحت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، الإيطالية، أن «إيكاردي» يفضل الانتقال إلى يوفنتوس على الذهاب إلى نابولي، إذ يضع السيدة العجوز على رأس قائمة رغباته.

وأضافت أن رغبة اللاعب قد ينتج عنها عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وإنتر ينتقل بموجبها «إيكاردي» إلى يوفنتوس في مقابل انتقال مواطنه باولو ديبالا إلى إنتر.

ويسعى «ديبالا» للرحيل عن يوفنتوس للحصول على المزيد من دقائق اللعب، فيما فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.