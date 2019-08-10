شكرا لقرائتكم ناشئين اليد يواجهون كندا بـ "أحمرXأسود" بمونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه أ
و نجح منتخب ناشئين كرة اليد فى الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا الأربعاء فى ثان مواجهاته بنتيجة 28 / 24 وينجح فى الفوز على تايوان 36 /25 أمس .
ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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