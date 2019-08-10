شكرا لقرائتكم الزمالك ينقل تدريباته الخميس المقبل استعدادًا لفريق ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررالجهاز الفنى لفريق الزمالك نقل المران الجماعي يوم الخميس المقبل، ليقام باستاد بتروسبورت، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى على الملعب ذاته، يوم الجمعة القادم، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

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ويخوض الزمالك مواجهة ودية فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة مع 6 أكتوبر، على ملعب النادى الأبيض، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز عناصر الفريق المختلفة لمباراة ديكاداها.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية عقب ودية 6 أكتوبر حتى يقضى اللاعبين عيد الأضحى مع أسرهم ثم سيتم استئناف الاستعدادات للمباراة المنتظرة مع بطل الصومال.