شكرا لقرائتكم الزمالك ينقل تدريباته الخميس المقبل استعدادًا لفريق ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الزمالك مواجهة ودية فى الثامنة من مساء اليوم الجمعة مع 6 أكتوبر، على ملعب النادى الأبيض، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز عناصر الفريق المختلفة لمباراة ديكاداها.
ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية عقب ودية 6 أكتوبر حتى يقضى اللاعبين عيد الأضحى مع أسرهم ثم سيتم استئناف الاستعدادات للمباراة المنتظرة مع بطل الصومال.
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