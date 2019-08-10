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شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحذر لاعبيه من الإفراط بتناول اللحوم خلال عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الجهازالفنى أن سيتم فرض غرامات على لاعبيه ،حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على ليقاتهم البدنية بشكل كبير.
ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.
وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس منح لاعبى فريقه إجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.
وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .
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