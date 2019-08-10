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الإسماعيلى يبحث عن ظهير أيسر مميز من شمال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل حرصت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى، على البحث عن لاعب من شمال أفريقيا مميز، للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلى فى ظل عدم إكتمال قائمة الأجانب بالفريق للموسم الجديد.

 

ويضم الاسماعيلى بين صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم الغينى بيكيتى سيلفا والعراقى همام طارق والغينى ريتشارد بافور والنامبيى شيلونجو ويحق له التعاقد مع لاعب أخر وفقاً لقواعد القيد التى أقرها اتحاد الكرة للموسم الجديد.

 

 

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وكلف مسئولى الإسماعيلى اللجنة الفنية بالنادى بالبحث عن لاعب مميز فى دوريات شمال أفريقيا فى مركز الظهير الأيسر تمهيداً للتعاقد معه.

 

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

 

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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