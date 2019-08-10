تعرف على موعد مباراة بيراميدز والنجم الكونغولى فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل يقص فريق بيراميدز شريط مشواره الإفريقى الأول مساء اليوم (السبت) عندما يواجه نظيره النجم الكونغولى ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز والنجم الكونغولى

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة بيراميدز والنجم الكونغولى فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوى.

كان بيراميدز قد دخل في معسكر مغلق بداية من يوم الخميس، استعدادا للمباراة المرتقبة، خاصة أن الفريق سيشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة إفريقية عقب احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري للنسخة الماضية، برصيد 70 نقطة.

قائمة بيراميدز

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تضم قائمة بيراميدز 22 لاعبا وهم : "المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون أنطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، أحمد على، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود حمادة.

ويقود الفرنسي ديسابر المدير الفنى الجديد لبيراميدز أول اختباراته الرسمية اليوم بعد أن تولى المهمة رسميًا عقب نهاية الموسم الماضى،خلفا لرامون دياز.

موعد مباراة بيراميدز والنجم الكونغولى فى الكونفدرالية

ويواجه فريق بيراميدز نظيره النجم الكونغولي بذهاب دور الـ 64 ببطولة الكونفدرالية الافريقية بنسختها الـ17، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء،على ستاد الدفاع الجوي.