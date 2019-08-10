شكرا لقرائتكم الزمالك : ننتظر توقيع رامون دياز على العقود الرسمية قبل الإعلان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، إرسال عقود تدريب الفريق الكروي، للأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الأسبق، لفريق بيراميدز، لتوقيعه وإعلان تنصيبه مديرا فنيا للقلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكشفت وسائل إعلام أرجنتينية، اقتراب رامون دياز من تدريب الزمالك بشكل رسمي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مسئولي القلعة البيضاء، ليعود مرة أخرى، للدوري المصري، من بوابة الأبيض بعد خوض تجربة مع بيراميدز.

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أوضح مصدر زملكاوي لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات مع رامون دياز، وصلت للمراحل الأخيرة ولا يتبقى سوى توقيع العقود فقط، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات شهدت نجاح مسئولو القلعة البيضاء، فى إقناع المدرب الأرجنتيني بالتنازل عن بعض مطالبه سواء المادية فيما يخص الراتب السنوي أو الفنية فيما يخص أفراد الجهاز المعاون له.

وذكرت قناة "TyC Sports"، الأرجنتينية، موافقة رامون دياز، على تولي تدريب الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد نظير تقاضى 2 مليون يورو سنويا وضم 7 مساعدين أجانب لجهازه الفني.