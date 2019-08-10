شكرا لقرائتكم قناة أرجنتينية : رامون دياز مديرا فنيا للزمالك بـ 2 مليون يورو سنويا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت قناة "TyC Sports"، الأرجنتينية، موافقة رامون دياز، المدير الفنى السابق، لفريق بيراميدز، على تولي تدريب الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد.

وذكرت القناة الأرجنتينية، تقريرا مطولا تحت عنوان "رامون دياز يقترب من العودة إلى مصر"، وكشفت القناة موافقة دياز ليكون المدرب الجديد لفريق الزمالك فى مصر، بعد توليه مسئولية فريق بيراميدز فى وقت سابق وقيادته خلال 12 مباراة خلال الفترة من يناير إلى مايو فى العام الحالي.

وأضافت القناة الأرجنتينية، أن النادي الجديد لرامون دياز "الزمالك"، احتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي، بفارق 8 نقاط عن النادي الأهلي بطل البطولة.

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وأكدت القناة الأرجنتينية، أن رامون دياز سيوقع عقود مع الزمالك، لتدريب الفريق الكروي، نظير تقاضي 2 مليون يورو سنويا، وهى نصف قيمة راتبه السنوي أثناء توليه تدريب فريق بيراميدز.

وشددت القناة الأرجنتينية، على تواجد 7 مساعدين أرجنتينيين ضمن الجهاز المعاون لرامون دياز أثناء توليه تدريب الزمالك، فى الموسم الكروي الجديد.

ثم ألقت القناة الأرجنتينية، الضوء على مسيرة رامون دياز التدريبية فى السنوات الأخيرة والتأكيد على امتلاكه سيرة ذاتية قوية بعد تولي تدريب العديد من الأندية الكبرى وحصد أكثر من لقب هام.