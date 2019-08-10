اخبار الرياضه

جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولى جهاد جريشة، أنه يتمنى أن ينهى مسيرته التحكيمية بالمشاركة فى مونديال 2022 ، حيث إنه كان حريصا على المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 ، بسبب رغبته فى المشاركة بكأس العالم 2022 .

 

وقال جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه فوجئ بقرار إيقافه بعد مباراة الترجى و الوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا، رغم الاشادات الكبيرة الى نالها مستوى التحكيم بعد اللقاء. 

 

 

Advertisements

 

وأضاف جريشة أنه يتمنى  تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى أقرب وقت لانها سيتم تطبيقها عاجلا  أو أجلا ، خاصة وان الفيديو يساعد الحكم على اتخاذ القرار الصحيح و منح الفرق حقها .

 

 كان جهاد جريشة قد تم إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقى كاف ، بحجة الأداء الضعيف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي، إلا أنه تم رفع الإيقاف عنه ، و شارك فى إدارة مباريات كأس الامم الأفريقية التى أقيمت بمصر يوليو الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا