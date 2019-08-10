شكرا لقرائتكم جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولى جهاد جريشة، أنه يتمنى أن ينهى مسيرته التحكيمية بالمشاركة فى مونديال 2022 ، حيث إنه كان حريصا على المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 ، بسبب رغبته فى المشاركة بكأس العالم 2022 .

وقال جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه فوجئ بقرار إيقافه بعد مباراة الترجى و الوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا، رغم الاشادات الكبيرة الى نالها مستوى التحكيم بعد اللقاء.

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وأضاف جريشة أنه يتمنى تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى أقرب وقت لانها سيتم تطبيقها عاجلا أو أجلا ، خاصة وان الفيديو يساعد الحكم على اتخاذ القرار الصحيح و منح الفرق حقها .

كان جهاد جريشة قد تم إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقى كاف ، بحجة الأداء الضعيف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي، إلا أنه تم رفع الإيقاف عنه ، و شارك فى إدارة مباريات كأس الامم الأفريقية التى أقيمت بمصر يوليو الماضى.