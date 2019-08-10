- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه فوجئ بقرار إيقافه بعد مباراة الترجى و الوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا، رغم الاشادات الكبيرة الى نالها مستوى التحكيم بعد اللقاء.
وأضاف جريشة أنه يتمنى تطبيق تقنية الفيديو فى مصر فى أقرب وقت لانها سيتم تطبيقها عاجلا أو أجلا ، خاصة وان الفيديو يساعد الحكم على اتخاذ القرار الصحيح و منح الفرق حقها .
كان جهاد جريشة قد تم إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقى كاف ، بحجة الأداء الضعيف فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي، إلا أنه تم رفع الإيقاف عنه ، و شارك فى إدارة مباريات كأس الامم الأفريقية التى أقيمت بمصر يوليو الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة: أتمنى أن أنهى مسيرتى التحكيمية فى مونديال 2022... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.