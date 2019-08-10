شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبى يخوض وديتين مع منتخب آسيوى خلال معسكر سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقي غريب، على خوض وديتين مع منتخب آسيوى خلال المعسكر المقبل وتحديدا فى الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل. Advertisements وفضل شوقى غريب خوض وديات آسيوية خاصة وأن معظم المنتخبات الأوروبية لديها ارتباطات خلال فترة التوقف الدولى في سبتمبر. يذكر أن المنتخب الأولمبى يستعد لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبى يخوض وديتين مع منتخب آسيوى خلال معسكر سبتمبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.