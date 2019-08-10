شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس عروض الإنتاج وسموحة لضم مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة القادمة، العروض المتاحة أمام مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، لاختيار وجه اللاعب المقبلة، فى ظل صعوبة استمراره مع القلعة الحمراء بالموسم القادم.

وخرج مؤمن زكريا، من حسابات الجهاز الفني، للنادي الأهلي، بعد استبعاده من القائمة الأفريقية للموسم الجديد، ليؤكد اللاعب رفضه القرار بأكثر من طريقة خاصة بعد كتابة عدة تويتات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تعبيرا عن غضبه بعد الاستبعاد.

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وشهدت الساعات الماضية، إبداء ناديي الإنتاج الحربي، وسموحة رغبة فى التعاقد مع مؤمن زكريا، بعد تأكد رحيله عن القلعة الحمراء، ويعقد اللاعب جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، للاستقرار على وجهته القادمة وتحديد ناديه الجديد سواء داخل مصر أو خارجه.

وضم الجهاز الفنى للنادي الأهلي، 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد محدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن وأحمد الشيخ.