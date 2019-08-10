شكرا لقرائتكم بيراميدز يحرم الأهلي من متعة عيد الأضحي .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لن يتمكن لاعبو الأهلي، من الشعور بمتعة عيد الأضحي المبارك، الذى تنطلق أول أيامه غدا الأحد، وذلك بسبب انشغال المارد الأحمر بمباريات مهمة بالتزامن مع العيد.

ويلتقى الأهلي غدا الأحد الموافق أول أيام عيد الأضحي مع نظيره أطلع بره بطل جنوب السودان فى افتتاح مشواره الأفريقي بذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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ولن يتمكن لاعبو الأهلي من الحصول على راحة أخرى، بعد مباراة أطلع برة حيث ستكون الأجازة بعد غد الاثنين فقط، ثم استئناف التدريبات مرة أخرى بشكل طبيعى، استعدادا لمواجهة بيراميدز، يوم السبت المقبل، فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وهى المباراة التي تأجلت عدة مرات لأسباب مختلفة.

ويختتم الأهلى، تدريباته اليوم، السبت، على ملعب التتش فى الخامسة والنصف، ثم يتناول اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى "الصائمين" بمناسبة "وقفة عرفات" وجبة الإفطار فى مطعم النادى ثم يتجه الفريق بعدها للإسكندرية استعدادا لخوض مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة داخل مصر أيضاً يوم 23 أغسطس الجارى بنسبة كبيرة.

وأكد الجهاز الطبى للنادي الأهلي، أن رمضان صبحى لاعب الفريق جاهز لمباراة الغد موضحاً أن الإصابة التى تعرض لها فى مران أمس الأول، الخميس، بسيطة ولم تتعدى إجهاد فى "صباع" القدم ولم تمنعه من المشاركة فى المران رغم مغادرته مرتين لتلقى العلاج.