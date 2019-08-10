شكرا لقرائتكم طارق حامد يرفض طلب جهاز الزمالك قبل مباراة بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طارق حامد لاعب وسط الزمالك، الحصول على راحة خاصة، خلال مباراة فريقه المقبلة، أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

كان طارق حامد خارج حسابات جهاز الزمالك، خلال مواجهة بطل الصومال، قبل تأجيل المباراة لتقام الجمعة المقبل، بدلا من غدا الأحد، لرفض الأمن إقامتها فى القاهرة، يوم عيد الأضحى المبارك، لكن بعد تأجيل اللقاء وعودة اللاعب للتدريبات أصبح جاهز للمشاركة فى المباراة بشكل طبيعي.

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وتحدث جهاز الزمالك مع طارق حامد، على هامش التدريبات الأخيرة، لمعرفة مدى جاهزيته من الناحية البدنية لخوض مباراة بطل الصومال، والترحيب بحصول على راحة إضافية إذا أراد ذلك فى ظل مشاركته بأغلب مباريات فريقه على مدار الموسم الماضي سواء محليا أو خارجيا وكذلك مع المنتخب الوطني.

وأكد طارق حامد لجهاز الزمالك، أنه جاهز تماما للتواجد فى تشكيلة مباراة بطل الصومال إذا طلب منه ذلك، رافضا الحصول على أجازة خاصة للراحة، ليضمن مكانا فى تشكيلة الأبيض فى موقعة الجمعة المقبل.

موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي



تقام مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 16 أغسطس الحالي.

وتقام مباراة الزمالك وبطل الصومال على ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس، والذى سيستضيف ايضا مباراة مباراة العودة في التاسعة والنصف مساء يوم 23 أغسطس الجاري.