موعد مباراة مصر وكندا فى مونديال الشباب لكرة اليد...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وكندا فى مونديال شباب كرة اليد يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره الكندى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فى رابع لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا.

مجموعة مصر فى مونديال شباب كرة اليد ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. Advertisements

قائمة مصر فى مونديال شباب كرة اليد وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدألفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدألفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره الكندى فى الثامنة والنصف مساء اليوم فى رابع لقاءاته بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا. ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا على تحرك البعثة إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا فى تمام السادسة والنصف مساءا، استعدادا لمواجهة كندا.

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