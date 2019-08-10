شكرا لقرائتكم اليوم .. سموحة يحتفل بعيد ميلاد التوأم الـ53... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسيرة كبيرة وحافلة في الملاعب المصرية والدولية ، حيث يحتفل اليوم حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة ، و شقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق السكندرى، بعيد ميلادهما ، الـ53 ، حيث انهما مواليد 10 أغسطس 1966 .

شارك الشقيقان حسام وإبراهيم حسن فى عودة الفراعنة إلى كأس العالم الذى أقيم بإيطاليا 1990 ، كما شاركا فى الظهور الأول أيضا للمنتخب بكأس القارات 1999، وكان الفوز بلقب كاس أفريقيا من نصيب العميد حسام حسن ، و الذى توج بها (3 مرات) بينما أحرزا معا أيضا لقب دورة الألعاب الأفريقية وكأس العرب.

ارتدى التوأم حسام و إبراهيم ، قمصان كل من الاهلى و الزمالك وتوجا معهما بالألقاب، حيث حققا بطولة الدورى المصرى (13 مرة) والكأس (5 مرات) والسوبر (مرتين)، وفى أفريقيا أحرزا كأس الأندية أبطال الدورى (مرتين) وكأس الأندية أبطال الكأس (4 مرات) والسوبر (مرة) ، فى مسيرتهما كلاعبان .

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لعب التوأم حسام و ابراهيم لأندية المصرى والترسانة والاتحاد، وعلى المستوى التدريبى تولى حسام ومعه شقيقه تدريب أندية المصرى ثم المصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلى قبل العودة للمصرى من جديد ، ومن بعده بيراميدز ثم سموحة حاليا .