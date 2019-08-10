شكرا لقرائتكم "ميسى العراق" ينتظر تصريح العمل للانتظام فى مران الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوقف انتظام العراقى همام طارق، صفقة الإسماعيلى الجديدة للانتظام فى المران الجماعى للفريق استعداداً للموسم الجديد، على انهاء تصريح العمل الخاص به . ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى فى خطف الجناح وصانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بــ”ميسى العراق” خلال الميركاتو الصيفى الجارى. Advertisements ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى اعجب كثيرا بقدرات وأمكانياته ويراه اضافة كبيرة نظرا لخبراته الفنية الكبيرة. ولعب همام طارق في صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقي بجانب أهلي دبي والظفرة الإماراتي والاستقلال الإيرانى ، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ميسى العراق" ينتظر تصريح العمل للانتظام فى مران الإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.