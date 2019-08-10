شكرا لقرائتكم مران الدراويش قبل العيد في "الجيم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قبل أن يحصل اللاعبين على إجازة ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أسرهم، خاضوا مرانهم في الجيم صباح اليوم بقيادة محمود جابر، وكان الدراويش واجهوا نظرائهم النجوم السعودى مساء أمس الجمعة وفازوا بهدفين دون رد.
وينتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من الاربعاء المقبل وحتى 24 من نفس الشهر ، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” للأندية الأبطال.
كان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
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