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شكرا لقرائتكم محمود علاء يدخل حسابات الزمالك لقيادة خط الدفاع أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان محمود علاء عاد أمس إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى تمهيدا لتجهيزه لمواجهة ديكاداها الصومالى بعدما تعافى من الإصابة التى أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية والتى كانت عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ تعرض لها فى ختام الدورى الممتاز أمام الأهلى.
يذكر أن جهاز الزمالك استبعد محمود علاء من المشاركة أمام ديكاداها قبل أن يتم تأجيل اللقاء من الغد إلى الجمعة المقبل ليعود مجددا إلى الحسابات لقيادة خط الدفاع فى تلك المباراة وفقا لحالته فى التدريبات.
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