شكرا لقرائتكم محمود علاء يدخل حسابات الزمالك لقيادة خط الدفاع أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،إلى حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق يحيى، لقيادة خط الدفاع فى مواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة القادم، على ملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.

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كان محمود علاء عاد أمس إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى تمهيدا لتجهيزه لمواجهة ديكاداها الصومالى بعدما تعافى من الإصابة التى أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية والتى كانت عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ تعرض لها فى ختام الدورى الممتاز أمام الأهلى.

يذكر أن جهاز الزمالك استبعد محمود علاء من المشاركة أمام ديكاداها قبل أن يتم تأجيل اللقاء من الغد إلى الجمعة المقبل ليعود مجددا إلى الحسابات لقيادة خط الدفاع فى تلك المباراة وفقا لحالته فى التدريبات.