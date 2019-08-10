شكرا لقرائتكم سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد باقي أعضاء اللجنة بعد عيد الأضحى المبارك.
وتابع أن الدكتور عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام ووجيه أحمد القائم بأعمال رئيس اللجنة الحالي سيتواجدان فى التشكيل الجديد، على أن يتم ضم بعض الأسماء مثل ياسر عبد الرؤوف وأيمن دجيش.
يذكر أن الدورى الجديد سينطلق 19 سبتمبر المقبل.
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