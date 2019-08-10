قناة أرجنتينية: راموز دياز مدير فني للزمالك ب2 مليون يورو في الموسم

أكدت قناة “TYC SPORTS” الأرجنتينية عن توقيع الأرجنتينى رامون دياز المدير الفني الاسبق لنادي بيراميدز عقود لتدريب نادى الزمالك بسمل رسمي للموسم المقبل و الاعلان سيكون خلال الساعات القادمة.

وكشفت القناة أن دياز سيأتى إلى مصر ب7 مساعدين وليس 3 مساعدين فقط كما إنتشر فى الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن دياز سيحصل على مرتب يقدر ب2 مليون يورو فى الموسم الواحد أى تقريبًا نصف ما كان يتقاضاه فى نادى بيراميدز.

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك قد أكد على أن ملف المدير الفنى سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويقود الفريق مؤقتًا المدير الفني طارق يحيى لمدة مباراة واحدة أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور ال64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن جانب اخر أكد مرتضى منصور، أنه يعمل على تدعيم الفريق وصرف المستحقات قبل مواجهة ديكاداها الصومال يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 أغسطس، ولن يقبل بأي هزيمة سواء في لقاء الذهاب أو الأياب.

وأوضح للاعبين، بأنه أصدر تعليمات للإدارة المالية، بصرف راتب أخر شهر من مستحقات الموسم الماضي، قائلا "أنا بصرف وبعمل اللي عليا، أعملو أنتم اللي عليكم وأشوف رجالة في الملعب".