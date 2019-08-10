موعد مباراة مانشستر سيتي و وستهام يونايتد في بداية الدفاع عن اللقب للسيتي بعد إنذار الريدز القوي أمس...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا اللقاء عن موعد مباراة مانشستر سيتي بطل النسخة الماضية للبريمرليج، والساعي للدفاع عن لقبه وفريق وستهام يونايتد، الذي يسعى اليوم لحدوث مفاجأة في بداية المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال كل تفاصيل اللقاء ونتمنى أن ينال المقال على رضاكم.

محبي المتعة والأثارة في كرة القدم أنطلت أمس بدية الدوري الانجليزي الممتاز، بلقاء ليفربول ونوريتش سيتي، وفاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للصاعد الجديد للبريمرليج نوريتش سيتي، وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى بمباراة مانشستر سيتي ضد وستهام.

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موعد مباراة مانشستر سيتي و وستهام يونايتد.

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة مانشستر سيتي*وستهام يونايتد 13.30 بتوقيت القاهرة،14.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD2 استاد لندن الأوليمبي

مانسستر سيتي بطل الموسم الماضي

يدخل مانشستر سيتي اللقاء اليوم برغبة الفوز، لكي يقول لفرق الدوري الانجليزي أن اللقب لن يخرج من معقل السيتي، وذلك بعد فوز ليفربول الكبير أمس على نوريتش سيتي، وكان السيتي قد أستهل الموسم بالفوز بكأس الدرع الخيرية، على حساب غريمه اللدود ليفربول بركلات الترجيح 5-4، ليستهل الموسم ببطولة هي الخامسة له على التوالي .

وستهام يونايتد الانجليزي

فريق وستهام يونايتد من الفرق العريقة في الدوري الانجليزي، وكان قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر وجمع 52 نقطة، ويسعى اليوم إلى إحداث المفاجأة في افتتاح الدوري الانجليزي أمام حامل اللقب، وكان الفريق قد خاض 6 مباريات ودية استعداداً لخوض منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: زينتشينكو،جون ستونز، نيكولاس أوتامندي،كايل ووكر.

خط الوسط: ديفيد سيلفا، رودريجو هرنانديز، كيفين دي برونيه.

خط الهجوم: رحيم ستارلينج،جيسوس، ناميتشا.

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة، يستمتع بها عشاق الدوري الانجليزي في كل مكان