جهاد جريشة يكشف هدفه القادم ويتحدث عن لقاء لا ينساه في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، أنه يستهدف انهاء مسيرته في الملاعب بعد المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" "استهدف في الوقت الحالي الاستعداد بالشكل الجيد للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر".

وواصل "أتمنى أن تكون نهاية مسيرتي التحكيمية بعد المشاركة في كأس العالم المقبلة، الأمور ليست سهلة، الوقت ليس بالكثير كما يظن البعض".

وأضاف "أشكر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على وقفته معي في الأزمة الأخيرة، لقد حصلت على حقي وتم رفع الإيقاف وشاركت في كأس الأمم الأخيرة".

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واستمر "الجميع أشاد بما قدمت خلال مباراة الترجي والوداد بذهاب نهائي أبطال أفريقيا، مسؤولي التحكيم بالفيفا أشادوا بي، بعد ذلك صدر قرار غريب بإيقافي".

وشدد "بالطبع تحدث اشادات للحكام في حال قدموا مباريات طيبة، لكن ما يظهر للإعلام والجماهير المشاكل فقط لا غير".

وصرح "لا يمكن نسيان مباراة الزمالك والمصري في الدوري عام 2011، تألقي في تلك المباراة كان سببا في ظهوري أفريقيا".

وأكد "طارق بوشماي رئيس لجنة الحكام في كاف وقتها قال لي أن خبراء التحكيم في مصر لم يقم أحد منهم بترشيحي، لكنه شاهدني في تلك المباراة وأشاد بي واختارني".

واختتم "استخدام تقنية الحكم المساعد تساعد الحكام وتعطيهم فرصة ثانية للقرار الصائب، بالنسبة لي التحكيم خارج مصر أسهل من داخله".