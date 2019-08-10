خسارة 18.5 مليار جنيه ومليون مشترك.. "بي إن سبورتس" تحت الحصار في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية في فرنسا، تجاوزت الخسائر المالية فيها مبلغ مليار يورو (18.5) مليار جنيه مصري، ووصلت إلى خسارتها لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، ونتيجة لتلك الخسائر تركها قرابة مليون مشترك في فرنسا.

وتبعاً لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن العام الماضي شهد ترك 800 ألف منهم اشتراكاتهم مع الشبكة القطرية عقب خسارة حقوق بث نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الأمر الذي وضع "بي إن سبورتس" في مأزق مالي أدى إلى تدخل الحكومة الفرنسية لإجراء تدقيق مالي.

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وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن "بي إن سبورتس" خسرت مبلغ 81 مليون يورو في العام الماضي، وارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا إلى 1.4 مليار يورو، رغم تدخل الحكومة القطرية لدعمها في فرنسا بمئات الملايين.

واختتمت الصحيفة، أن شبكة القنوات واصلت التراجع على الرغم من دعم الحكومة القطرية لها، وأن شبكة Media pro الإعلامية دخلت لتحصل على الجزء الأكبر من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي ابتداء من العام المقبل.

يذكر أن ناصر الخليفي، رئيس شبكة قنوات "بي إن سبورتس" يخضع للتحقيق حول حصول شبكة القنوات القطرية على حقوق بث مونديالي 2022 و2026.