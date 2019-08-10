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صدمة في ليفربول قبل مباراة السوبر الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي الإنجليزي إصابة حارسه اليسون بيكر في ربلة الساق خلال مباراة الفريق أمام نوريتش سيتي في افتتاحية أمس الجمعة.

وأضاف ليفربول أن الإصابة ستحرم الفريق من جهود حارس مرمى المنتخب البرازيلي في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي سيخوضها بطل دوري الأبطال أمام نادي الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، في مدينة اسطنبول التركية يوم الأربعاء المقبل.

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وقال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول:" إنها ربلة الساق ولم يستطع أن يكمل (المباراة أمام نوريتش سيتي)... هذه ليست إشارة جيدة، علينا أن نرى مدى خطورة إصابته".

وتعرضت ساق اليسون للالتواء خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

واضطر اليسون إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 39 وهو يعرج، وحل محله الوافد الجديد الإسباني ادريان الذي ضمه ليفربول في فترة العطلة الصيفية بعدما رحل الحارس سيمون ميجنوليه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي.

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