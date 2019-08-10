تعرف على القنوات الناقلة والمعلقين لانطلاقتي بيراميدز وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم، السبت، الظهور الأول التاريخي لنادي بيراميدز في بطولات أفريقيا بمواجهة "ايتوال دو كونغو" في الدوري التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية. وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي فى تمام الساعة الثامنة مساء. وتنقل المباراة عبر "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن فيما يقود الأستوديو التحليلي الذي يضم وليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا، إبراهيم عبد الجواد . تردد قناة On Sport القمر الصناعي: نايلسات. تردد القناة: 10853 . معامل الاستقطاب: أفقي. Advertisements معدل الترميز: 27500 . وفي انجلترا ينتظر محمود حسن "تريزيجيه" مواجهته الأولى بالبريميرليج مع فريق أستون فيلا في مواجهة صعبة ضد توتنهام بالجولة الأولي من البطولة الأنجليزية . وتقام المباراة على ستاد توتنهام الجديد فى تمام الساعة السادسة والنصف. وتنقل المباراة عبر قناة" beIN SPORTS HD 2 " القطريى بتعليق حسن العيدروس. وتنقل قناة idman الاذربيجانية المباراة وترددها: القمر الصناعي: اذربيجان 46 شرق. التردد : 11175 . معامل الاستقطاب: 27500 .

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