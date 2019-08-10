آخر كلام.. سمير محمود عثمان رئيسًا للجنة الحكام باتحاد الكرة

استقر اتحاد الكرة بشكل نهائي، على تعيين سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، رئيسًا للجنة الحكام بالجبلاية، خلفًا لعصام عبدالفتاح، منالمقرر أن يعلن اتحاد الكرة القرار بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم تحديد باقي أعضاء اللجنة بعد عيد الأضحى المبارك، على أن يستمر د. عزب حجاج، سكرتير عام لجنة الحكام، ووجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس اللجنة الحالي، في التشكيل الجديد.
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