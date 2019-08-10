شاهد .. مباراة مانشستر سيتي وويست هام في الدوري الإنجليزي

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وويست هام التي تقام في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى السيتى ضربة موجعة بعد تأكد إصابة نجمه الشاب لورى سانى بقطع فى الرباط الأمامى وهو ما يبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، حيث يعتبر من خطط

جوارديولا الأساسية فى الفريق، ومع وجود بيرناندو سيلفا المتألق ورياض محرز سيساعد السيتى على تعويض غيابه طوال الفترة الطويلة التى سيغيب فيها سانى، من ناحية أخرى يدرس جوارديولا تشكيل فريقه أمام الفريق اللندنى ويستهام ومن المحتمل أن يدفع بـ إيدرسون فى

حراسة المرمى وأمامه كايل والكرو إيمريك لابورت وجون ستونز وزينشينكو ورودى ودافيد سليفا وكيفين دى بروين وبيرناندو سيلفا ورحيم سترلينج وكون أجويرو.

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ويسعى السيتى بقيادة الإسبانى بيب جوارديولا للحفاظ على لقب الدورى للموسم الثالث على التوالى بعد التتويج به فى آخر موسمين.

وأكد جوارديولا أن الموسم الجديد سيشهد منافسة قوية من الفرق وليس بين السيتى وليفربول فقط بعد تدعيماتهما القوية خلال الميركاتو الصيفى، قائلًا: «أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا، لقد حقق كل فريق خطوة للأمام».