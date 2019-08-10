رامون دياز يقترب من قيادة الزمالك

اقترب الأرجنتينى رامون دياز من تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد المفاوضات الجادة التى أجريت معه عن طريق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وعلى رغم وجود أسماء كثيرة التقى بها أمير فى فرنسا وألمانيا وصربيا إلا أن أسهم دياز أصبحت الأرجح، نظرًا لأنه سبق له العمل بالمنطقة العربية، وفى مصر تحديدًا، وكان آخرها مع فريق بيراميدز، الذى حقق معه المركز الثالث فى بطولة الدورى الموسم الماضى، وتردد أنه لم يبق سوى الرتوش الأخيرة للاتفاق الذى سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، بعد موافقة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك على شروط التعاقد كاملة، بعد أن يتم عرضها على مجلس الإدارة، وعلى رغم ما يتردد من اقتراب دياز من تدريب أبناء ميت عقبة إلا أن المفاجآت واردة، خصوصًا فى المحطة الأخيرة للمفاوضات.

من ناحية أخرى يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، فريق الكرة مع فريق ٦ أكتوبر فى آخر التجارب الودية استعدادًا لمواجهة ديكاداها، بطل الصومال، فى ذهاب دور الـ٦٤ لدورى أبطال أفريقيا، المقرر يوم ١٦ أغسطس الجارى بملعب بتروسبورت.

يقوم طارق يحيى، المدير الفنى، بتجربة جميع اللاعبين المنتظمين معه فى التدريبات فى الأيام الماضية، بهدف الوقوف على التشكيل الأمثل الذى سيخوض به لقاء الصومال، خصوصًا المقيدين فى القائمة الأفريقية، انتظارًا لتولى المدير الفنى الجديد المسئولية، حيث من المنتظر الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين.

وقرر المدير الفنى منح جميع اللاعبين راحة غدًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يعاود الفريق استئناف تدريباته بعد غد الإثنين بملعب النادى.

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ووصل إلى القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، التونسى فرجانى ساسى، بعد انتهاء

الراحة السلبية التى حصل عليها وقضاها مع أسرته فى تونس، وانضم اللاعب إلى التدريبات أمس، حيث وضع له اليونانى أنطونيو، مدرب الأحمال، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لاستعادة فورمته البدنية قبل أن ينتظم مع باقى زملائه فى المران الجماعى.

من ناحية أخرى حرص الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق، عقب أدائه التدريبات التأهيلية، اطمأن خلالها الطبيب على آخر الأمور الخاصة بالبرنامج التأهيلى والعلاجى الموضوع له، ومدى الاستجابة حتى الآن.. حيث أكد عبدالشافى لطبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل طيب.

فى الوقت الذى واصل فيه الثنائى محمود علاء، مدافع الفريق، وإسلام جابر، الوافد الجديد، خوض البرنامج الموضوع لهما من أجل تجهيزهما للفترة المقبلة، حيث يؤدى الثنائى تدريبات تأهيل قوية، تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق، بينما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، حيث خصص الجهاز الفنى للفريق، بقيادة طارق يحيى، برنامجًا خاصًا لحامد على هامش المران.

ويؤدى حامد بعض التدريبات التأهيلية وتدريبات خفيفة بالكرة فى إطار برنامج وُضِع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيدًا لانتظامه بشكل طبيعى بالتدريبات الجماعية.