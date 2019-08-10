المنتخب الأوليمبي يخوض وديتين مع منتخبات آسيوية في سبتمبر

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على خوض وديتين مع منتخب آسيوي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفضل الجهاز الفني خوض وديات آسيوية خاصة وأن معظم المنتخبات الأوروبية لديها ارتباطات خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ويستعد المنتخب لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

المقبل.وفضل الجهاز الفني خوض وديات آسيوية خاصة وأن معظم المنتخبات الأوروبية لديها ارتباطات خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر.ويستعد المنتخب لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

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