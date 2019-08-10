مانشستر سيتي يبدأ رحلة دفاعه عن لقب البريميرليج أمام ويست هام

تستأنف اليوم مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم ضمن الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويلتقى مانشستر سيتى حامل اللقب فى بداية مشواره أمام ويست هام يونايتد، ويسعى السيتى بقيادة الإسبانى بيب جوارديولا للحفاظ على لقب الدورى للموسم الثالث على التوالى بعد التتويج به فى آخر موسمين.

وأكد جوارديولا أن الموسم الجديد سيشهد منافسة قوية من الفرق وليس بين السيتى وليفربول فقط بعد تدعيماتهما القوية خلال الميركاتو الصيفى، قائلًا: «أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا، لقد حقق كل فريق خطوة للأمام».

وأضاف: «نحن وليفربول وضعنا معايير الموسم الماضى، وعلى المنافسين الآخرين تحقيقها، إذا أرادوا

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دخول تحدى التتويج بالبريميرليج».

وتلقى السيتى ضربة موجعة بعد تأكد إصابة نجمه الشاب لورى سانى بقطع فى الرباط الأمامى وهو ما يبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، حيث يعتبر من خطط جوارديولا الأساسية فى الفريق، ومع وجود بيرناندو سيلفا المتألق ورياض محرز سيساعد السيتى على تعويض غيابه طوال الفترة الطويلة التى سيغيب فيها سانى، من ناحية أخرى يدرس جوارديولا تشكيل فريقه أمام الفريق اللندنى ويستهام ومن المحتمل أن يدفع بـ إيدرسون فى

حراسة المرمى وأمامه كايل والكرو إيمريك لابورت وجون ستونز وزينشينكو ورودى ودافيد سليفا وكيفين دى بروين وبيرناندو سيلفا ورحيم سترلينج وكون أجويرو.

وفى نفس الجولة يصطدم أستون فيلا الذى يلعب له أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه أمام توتنهام، فى السادسة والنصف مساءً، خارج أرضه، وستكون المباراة الأولى لتريزيجيه فى حال إشراكه فى البريميرليج، ويسعى تريزيجيه لإثبات نفسه وتقديم مباراة قوية أمام خصم صعب مثل توتنهام، ليسطر لنفسه اسمًا فى الدورى الأقوى فى العالم بعد تجربة مميزة له مع قاسم باشا فى الدورى التركى لفت بها أنظار الأندية الأوروبية.

كما يواجه إيفرتون نظيره كريستال بالاس فى الرابعة مساءً، وفى نفس التوقيت يلتقى واتفورد أمام برايتون ألبيون، وساوثهامبتون أمام بيرنلى وبورنموث أمام شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا للدورى.