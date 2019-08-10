الليلة.. بيراميدز يستهل مشواره الأفريقي بمواجهة النجم الكونغولي

يستضيف فريق بيراميدز، فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوى، فريق النجم الكونغولى «إيتول دو كونجو» فى الدور التمهيدى من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، فى الظهور الأول للنادى بالبطولات الأفريقية.

النادى الذى تأسس عام 2008 تحت اسم الأسيوطى احتل المركز الثالث ببطولة الدورى الموسم الماضى فى أول مواسمه تحت اسمه الجديد ليحجز مقعدًا فى الكونفيدرالية ويبدأ مسيرته بمواجهة بطل الكونغو من دور الـ64.

ويدخل بيراميدز المباراة بعدما أجرى تغييرات واسعة فى صفوف النادى على الصعيدين الإدارى والفنى بالإضافة إلى إجراء مجموعة من التغييرات الواسعة فى قائمة الفريق مع احتفاظه بالمجموعة الأساسية.

ويقود بيراميدز فى هذه المباراة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى السابق للمنتخب الأوغندى والأسبق للوداد المغربى، فى ظهوره الأولى الذى يأتى بالتزامن مع الشكل الجديد لبراميدز، حيث تخلى عن عدد

كبير من لاعبيه أبرزهم البرازيلى كينو والإكوادورى سيفوينى والسورى عمر خريبين والبيروفى بينيفينتى.

ورغم أن المنافس مجهول بالنسبة للمدرب الفرنسى، إلا أنه استعد جيدًا بمعسكر قوى ضم خلاله كافة اللاعبين واهتم كثيرًا بالصفقات الجديدة على رأسها إسلام عيسى وإبراهيم حسن، اللذان استعان بهما لشغل الفراغ فى مراكز صناعة اللعب.

ويملك ديسابر خبرات كبيرة فى البطولات الأفريقية، حيث قاد من قبل منتخب أنجولا ومن قبل الوداد المغربى والإسماعيلى، لذلك سيكون الظهور الأول له تحديدًا فى البطولة الأفريقية مع الفريق حديث العهد بها، بمثابة رهان مهم يرسم ملامح الفريق فى الموسم الجديد.

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ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى خط

الدفاع: رجب بكار، على جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدى، وفى الوسط: نبيل عماد «دونجا»، وإيريك تراروي، ومحمود حمادة «عبدالله السعيد»، وفى الوسط الهجومى الثنائى الجديد إسلام عيسى، إبراهيم حسن، خلف قائد الهجوم الغانى جون أنتوى.

ويغيب عن قائمة بيراميدز الدولى الأوغندى لومالا عبده ومحمد عطوة بسبب خطأ إدارى حرمهما من القيد فى الفترة الحالية بالقائمة الأفريقية.

فى المقابل، أكد سيدريك ناميتيلميو المدير الفنى للنجمة الكونغولى، أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية للغاية، مشيرًا إلى أن بطل مصر يبدأ مشواره فى بطولات القارة السمراء لأول مرة، لكنه خصم رائع وحقق نتائج جيدة فى الكرة المصرية.

وأضاف ناميتيلميو «نحن جاهزون للمباراة ونعلم صعوبتها، يجب علينا إسقاط الكبار من أجل المنافسة على لقب الكونفيدرالية».

يشار إلى أن نادى بيراميدز كان قد أعلن حصوله على رخصة الاحتراف من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، قبل خوض بطولة كأس الكونفيدرالية فى الموسم الجديد.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم شهادة رسمية لنادى بيراميدز تؤكد نجاحه فى إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة.