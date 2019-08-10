الإسماعيلي يكشف موعد مشاركة إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدي في مران الفريق

أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلى، أن الوافدين الجديدين إبراهيم أبو اليزيد ومحمد حمدى زكى سينتظمان فى التدريبات خلال المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر، بينما العراقي همام طارق لم يتحدد موعد عودته حتى الآن. السادس من أكتوبر، بينما العراقي همام طارق لم يتحدد موعد عودته حتى الآن. يخوض الفريق معسكرًا خارج المحافظة، ينطلق يوم الأربعاء المقبل، وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى، ويتخلله سلسلة مباريات ودية، ويستعد الدراويش لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فضلًا عن منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز. ينطلق يوم الأربعاء المقبل، وينتهى يوم 24 أغسطس الجارى، ويتخلله سلسلة مباريات ودية، ويستعد الدراويش لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فضلًا عن منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز.

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