رياضة | سانشيز يرافق لوكاكو إلى الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشيز يرافق لوكاكو إلى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت أن مانشستر يونايتد يريد التخلص من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ميرور" إن ادارة نادي اليونايتد يجري اتصالات مع نادي روما الإيطالي بشأن ضم المهاجم التشيلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وترغب إدارة اليونايتد في الهروب من راتب سانشيز العالي والذي يصل بالمكافآت إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا وكأعلى راتب في الدوري الانجليزي.

واختتمت أن موقف المدرب أولي جونار سولشاير من رحيل لاعب آخر في الهجوم غير واضح حتى الآن، خاصة بعد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان دون التعاقد مع بديل.