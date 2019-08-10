رياضة | الزمالك يزف خبر سار لجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف خبر سار لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد عقود بعض نجومه وهم طارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ليكونوا داخل النادي لوقت اضافي.

ستبدأ إدارة الزمالك في التفاوض مع اللاعبين بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى الاسبوع القادم.

ويطمح نادي الزمالك في تعديل عقود اللاعبين في الاتفاق الجديد معهم وذلك بعد تألق الثلاثي في الموسم الماضي مع الفريق الابيض.

وستعقد ايضا جلسة اخرى مع الحارس محمود جنش من أجل تمديد عقده مع الزمالك، وذلك على الرغم من تعاقد الأبيض مع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل.