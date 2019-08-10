أسطورة «الشياطين الحمر» يعاير روميلو لوكاكو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي، بعد فترة طويلة من الشد والجذب بين اللاعب والنادي الإنجليزي.

رحيل لوكاكو قابله أجواء سعيدة في مانشستر يونايتد، حيث لم يقدم اللاعب الذي انتقل إلى “أولد ترافورد” قادما من نادي إيفرتون في صيف 2017 الأداء المنتظر منه.. وبعد موسمين مع الفريق، ومع رحيله عن “الشياطين الحمر” ظهرت العديد من الأصوات المؤيدة لرحيله.

من بين المعلقين على رحيل لوكاكو أسطورة النادي جاري نيفيل، الذي انتقد الحالة البدنية للبلجيكي الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

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نيفيل علق على الحالة البدنية للاعب البلجيكي عبر حسابه في “تويتر”، من خلال رده على تغريدة للصحفي الإنجليزي أندي ميتن الذي قال: إنه كان ينتظر من لوكاكو أن يكون لاعبا عظيما في مانشستر يونايتد، لكنه لم يلعب مع فريق عظيم في النادي.

جاري نيفيل قال ردا على تغريدة ميتن: لقد اعترف أن وزنه كان زائدا، إنه يزن أكثر من 100 كيلو جرام، إنه لاعب في مانشستر يونايتد، سيسجل الكثير من الأهداف في إنتر ميلان، لكن عدم الاحترافية أمر معدي.

وانتشرت تعليقات نيفيل عن حالة لوكاكو كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم مشجعو إنتر ميلان بالدفاع عن البلجيكي الدولي.

لوكاكو كان من أبرز مطالب مشجعي إنتر ميلان في سوق الانتقالات، والذي كلف إدارة النادي 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 ملايين يورو.