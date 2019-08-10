نيمار ينجو من قضية الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من قضية الاغتصاب التي اتهمته فيها فتاة برازيلية تدعى ناجيلا تريندادي، تعيش في باريس.

النيابة العامة البرازيلية، تطابق رأيها مع الشرطة على عدم وجود أدلة بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم نيمار، وطلبت من القضاء إغلاق القضية.

المدعية العامة فلافيا ميرليني، قالت في تصريحات صحفية: ما حدث يبن أربعة جدران من المستحيل معرفته، لدينا كلمتها ضد كلمته.. قررنا المطالبة بإغلاق القضية، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة فتح التحقيق في أي وقت إذا تم إحضار عناصر جديدة.

Advertisements

الشرطة البرازيلية كانت قد أعلنت في 30 يوليو الماضي عدم امتلاكها أدلة لمتابعة الإجراءات.

نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية، في فندق باريسي في مايو الماضي.. بعدما خيمت القضية على عناوين الرياضة في البرازيل، خصوصا على هامش بطولة “كوبا أمريكا” الأخيرة، التي أحرزتها البرازيل على أرضها وغاب عنها نيمار، بداعي الإصابة.

عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي، البالغة 26 عاما، اتهمت اللاعب باغتصابها، وأقرت أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار، لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر مايو الماضي منحنى عنيفا.

وفي مقطع فيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام البرازيلية، ظهر خلاف بين اللاعب وعارضة الأزياء التي تقوم بصفعه، بينما يرد هو بدفعها ومحاولة إبعادها عنه.