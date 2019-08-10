شرطة كوريا الجنوبية تداهم مقر شركة بسبب كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داهمت السلطات الكورية الجنوبية مقر الشركة المنظمة لمباراة يوفنتوس وفريق نجوم الدوري الكوري، لبحث مسألة عدم مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو فيها.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم”، فقد قررت السلطات المختصة في العاصمة الكورية سيئول فتح تحقيق ضد شركة “ذا فاست”، والتي كانت مسئولة عن تنظيم تلك المباراة، للاشتباه بوجود احتيال من جانب شركة الدعاية تلك، إذ كان من المفترض أن يشارك كريستيانو في المباراة لمدة 45 دقيقة.

وأضافت نقلا عن مصادر، أن شرطة سيئول داهمت مقر الشركة للوقوف على ما إذا كان هناك التزام تعاقدي مع “البيانكونيري” يتيح لرونالدو المشاركة في تلك المباراة الودية أم لا.

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رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، رفض اتهام ناديه بأنه تصرف بطريقة غير مسئولة، ونفى مزاعم عدم احترام رابطة الدوري الكوري الجنوبي، مبررا غياب رونالدو عن المباراة بعدم جاهزيته للمشاركة، بسبب إجهاد في العضلات بعد المواجهة أمام إنتر ميلان قبل 48 ساعة فقط.

أنييلي ألقى باللوم على الظروف التي سبقت انطلاق المباراة بعدما استغرق الأمر من يوفنتوس أكثر من ساعتين لمغادرة المطار، ليصل إلى ملعب المباراة في سيئول بعد 15 دقيقة من الموعد الأصلي لانطلاقها.

بينما قالت الشركة المنظمة للمباراة: إن التعاقد مع رونالدو كان يتضمن مشاركته على الأقل لمدة 45 دقيقة أمام فريق يضم نجوم الدوري الكوري، لكنه لم يشارك.

عدم مشاركة رونالدو في المباراة، التي جمعت بين يوفنتوس ونجوم الدوري الكوري، يوم 26 يوليو الماضي، أثار حالة من الغضب الشديد لعشاق النجم البرتغالي بكوريا الجنوبية، لا سيما وأن معظم الجماهير التي توجهت إلى ملعب اللقاء كانت تود مشاهدة واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ.