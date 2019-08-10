الكاميرات تضبط ليونيل ميسي في واقعة جريئة مع زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب ومهاجم فريق برشلونة الإسباني، عطلته الصيفية القصيرة، في جزيرة “إيبيزا” الإسبانية، برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريجاس.

عدسات الكاميرات، التقطت ليونيل ميسي وهو يقوم بحركة “خادشة” وجريئة مع زوجته أنتونيلا روكوزو، حيث كان اللاعب يتحسس مؤخرتها، خلال حفل غنائي صاخب في جزيرة “إيبيزا” المقصد السياحي الهام في إسبانيا، مع عدد من زملائه في فريق برشلونة وأسرهم.

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الحفل الذي تواجد فيه ليونيل ميسي تعرض فيه لمحاولة اعتداء من قبل شاب، وأظهر مقطع فيديو “البرغوث” الأرجنتيني خلال مغادرته للملهى، وهو يعرج، ربما نتيجة تعرضه لإصابة قوية على مستوى ساقه اليسرى بسبب التدافع، وكان محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصي.

قائد منتخب “التانجو” يبدو أنه قضى عطلته وعاد إلى تدريبات الفريق إلا أنه تلقى إصابة في ربلة الساق أو نتيجة تلك الإصابة التي تعرض لها خلال الحفل، لم يتمكن على إثرها السفر مع الفريق الكتالوني في جولته إلى أمريكا الشمالية.