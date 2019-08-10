نيمار دا سيلفا يثير الجدل بأحدث صورة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الجدل مجددا، بعدما نشر أحدث صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في ظل غموض مصيره مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

نجم منتخب السامبا، ظهر في الصورة مع بعض معجبيه، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أوقات ممتعة في برشلونة”.. ولم يتضح إن كان نيمار التقط الصورة حديثا، أم أعاد نشرها فقط.

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النجم البرازيلي الشاب، يعد حاليا محور التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، وسط رغبة بالعودة إلى صفوف ناديه السابق برشلونة، والذي انتقل منه إلى صفوف سان جيرمان في صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

نادي برشلونة يتنافس مع غريمه التقليدي الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ27 عاما، الذي بات أقرب من أي وقت مضى من الرحيل عن الفريق الباريسي.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى احتمالية بنسبة كبيرة لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق الباريسي، وانقطاعه عن التدريبات رغبة منه في العودة إلى الدوري الإسباني.