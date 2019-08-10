اخبار الرياضه

الامارات | ليفربول يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل

0 نشر
جوني جبور-دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية قبيل مواجهة نظيره الأربعاء المقبل، على لقب كاس السوبر الأوروبي، في المباراة التي ستجمع الفريقين على استاد معلب فودافون أرينا في إسطنبول، وذلك بعد أن أكد الموقع الرسمي للريدز، غياب الحارس البرازيلي إليسون باكير عن مواجهة السوبر، جراء الإصابة التي تعرض لها أمس أمام نوريتش سيتي، في افتتاح .

وتم استبدال الحارس إليسون في الدقيقة 39 من المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة "4-1"، بعد أن تأثر أليسون بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.

ووفقاً لموقع نادي ليفربول الرسمي، فأنه من المنتظر أن يخضع إليسون باكير للفحوصات خلال الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن الملاعب، وأشار الموقع أنه في ظل إصابة إليسون، ستوكل المهمة للحارس أدريان للزود عن عرين الريدز في السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ليفربول يتلقى صدمة قبل السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا