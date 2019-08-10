شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يلغى وديات المنتخب حتى الإعلان عن المدرب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو اتحاد الكرة على إلغاء وديات منتخب مصر الأول فى المعسكر الذى كان مقرراً له الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر المقبل بسبب عدم الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب والذى يقود الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري عقب إقالته بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين. Advertisements رفض مسئولو اتحاد الكرة عن طريق ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية العروض التى وصلت للجبلاية لإقامة ودية أو إثنين للمنتخب الاول خلال معسكر سبتمبر المقبل ليتم الإستقرار بصفة نهائية على إلغاء الوديات. كشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة معسكر سبتمبر للمنتخب الاول من عدمه سيكون فى يد الجهاز الفني الجديد للمنتخب و الذى سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة وتحديداً عقب إجازة عيد الأضحى و الإعلان عن اللجنة التى ستدير اتحاد الكرة خلفا لمجلس الجبلاية السابق بعد تقديمهم لإستقالة عقب خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا 2019.

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