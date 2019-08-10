شكرا لقرائتكم معلول ممنوع من الرحيل إلى الخليج بفرمان أهلاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن الأهلى السعودي تقدم بعرض وصلت قيمته لـ3 ملايين دولار مع إمكانية رفع المبلغ للحصول على خدمات علي معلول، إلا أن الإدارة الحمراء أبلغت وسيط الصفقة أن اللاعب ليس للبيع وأن ملف رحيله مغلق وغير قابل للنقاش.
وكانت تقارير سعودية قد أكدت أن الأهلي السعودي دخل في مفاوضات جديدة مع الأهلي من أجل التعاقد مع علي معلول نجم منتخب تونس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رفض الإدارة الحمراء عرضاً سابقاَ من الأهلى السعودى بخصوص الدولي التونسي.
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