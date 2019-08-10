الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بنجم سلة الطلائع...

جدة - عمرو شويل

تسلم النادى الأهلى الاستغناء الخاص بأيمن شوكت لاعب فريق سلة طلائع الجيش، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

ويسعى الاهلى لدعم صفوفه بلاعبين على مستوى عالى من الناحية الفنية ، حيث سبق و ضم احمد أسماعيل المحترف فى دورى اللجامعات الامريكية ، بالإضافة إلى التعاقد مع دليانج اللاعب أمريكى من دورى الـ NBA.

وقام مسئولو النادى الاهلى بتسجيل اللاعب فى قائمة الفريق للموسم الجديد لدى اتحاد كرة السلة ، وبعد سلسلة من المفاضات بين الجانبين.

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جاء تعاقد الأهلى مع شوكت بناءا على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى للفريق ، بعد أن تم الاستغناء عن عدد من قوام الفريق مثل كريم الدهشان ، وبرغوتة ، ومصطفى مشعل ، ومصطفى الشافعى.

كانت الساعات الماضية شهدت تعاقد الأهلى مع إيهاب أمين لاعب سلة سبورتنج ، ويوسف المعداوى القادم من دورى الجامعات الأمريكية، وكذلك عودة مؤمن موسى من دورى الجامعات الأمريكية أيضا.